35-летний Петров подписал новый контракт с «Краснодаром» на один сезон

«Краснодар» объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Петровым.

Новое соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до лета 2027 года. Его предыдущий договор истекал в конце июня.

Петров является рекордсменом «Краснодара» по количеству матчей. Он провел 339 игр за «быков», забил 15 мячей и сделал 20 результативных передач. В прошедшем сезоне Петров сделал одну голевую передачу в 16 играх во всех турнирах.

«Краснодар» в сезоне-2025/26 занял второе место в турнирной таблице РПЛ. Также команда Мурада Мусаева дошла до суперфинала FONBET Кубка России, где уступила «Спартаку» (1:1, пенальти 3:4).

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