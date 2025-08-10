«Ростов» в большинстве обыграл «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне

«Ростов» дома победил «Пари НН» в матче 4-го тура РПЛ — 1:0.

Ростовчане играли в большинстве с 11-й минуты — красную карточку получил полузащитник нижегородцев Мамаду Майга. На 38-й минуте форвард хозяев Егор Голенков не реализовал пенальти.

Победный мяч на 47-й минуте забил Тимур Сулейманов. Гол стал для форварда дебютным в «Ростове».

«Ростов» (3 очка) одержал первую победу в текущем сезоне и поднялся 13-е место в РПЛ. «Пари НН» (0) потерпел четвертое поражение на старте сезона и замыкает турнирную таблицу.