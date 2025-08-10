Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

10 августа, 22:31

«Ростов» в большинстве обыграл «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
Тимур Сулейманов.
Фото ФК «Ростов»

«Ростов» дома победил «Пари НН» в матче 4-го тура РПЛ — 1:0.

Ростовчане играли в большинстве с 11-й минуты — красную карточку получил полузащитник нижегородцев Мамаду Майга. На 38-й минуте форвард хозяев Егор Голенков не реализовал пенальти.

Победный мяч на 47-й минуте забил Тимур Сулейманов. Гол стал для форварда дебютным в «Ростове».

«Ростов» (3 очка) одержал первую победу в текущем сезоне и поднялся 13-е место в РПЛ. «Пари НН» (0) потерпел четвертое поражение на старте сезона и замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
10 августа, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:0
Пари Нижний Новгород

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Тимур Сулейманов
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
Читайте также
В Болгарии заявили о появлении нового железного занавеса в Европе
Сборная РФ по футболу проиграла команде Чили со счетом 0:2
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Генри

    Подменили после того как сдали в конце чемпионата игру зениту! да так неспортивно и беспардонно. Многие говорили - футбольная карма прилетит за это. так и получилось Сперва проиграли Финал Кубка, а остальное наблюдаем. Но аутсайдеров играющих в меньшинстве, если повезёт будут иногда переигрывать! Без обид.

    11.08.2025

  • Пан Юзеф

    А что с Карпиным?

    11.08.2025

  • Boris Zvintsovsky

    Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз». 13 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

    11.08.2025

  • Alex N

    Очень слабая игра Ростова. Эти 3 очка как бонус... Впереди в ближайших играх команды которые так просто очки отдавать не будут... Так что, очередная проигршная серия ждет ФК Ростов?

    11.08.2025

  • Kimi_

    Поздровляю ростовчан с победой. Вымученная она или нет это не важно, главное 3 очка взяли впервые в сезоне. Конечно хочется чтобы этот клуб не боролся за выживание.

    11.08.2025

  • Chukcha53

    Ростову все старались помочь и болелы и судьи и соперники, но результат просто удручающий. Походу весь сизон будет эпическая битва за очко.

    11.08.2025

  • Marty Friedman

    я бы сказал, душераздирающее зрелище...

    11.08.2025

  • ded1971

    Держу пари что Пари парит в лучшую лигу мира

    11.08.2025

  • oleg.bob

    Ну наконец-то...

    11.08.2025

  • TokTram_

    Спасибо,что живой

    11.08.2025

  • Vladislav M

    Без Комличенко, Глебова и Осипенко ловить совсем нечего. Просто забивать некому стало. Без них даже Голенков забивать разучился. Полная безнадега. Похоже дело к ФНЛ идет!!!

    11.08.2025

  • Oleg Sevastyanov

    Я сначала не понял, а потом как понял). Пишут тут часто про них. Найдите в любом поиске сервис прoгнозов по фразе: «серебряный прогноз». Работают с 2013 года. Гарантии.

    11.08.2025

  • SuperDennis

    Ну конечно! С Зенитом и Динамо в первых двух играх вроде были проблески игры. А сегодня НН сели глубоко в защиту, особенно после удаления, и ни ума, ни фантазии от наших.

    11.08.2025

  • миша новиков

    не факт,конечно. так же,как не факт играть с закрытой командой или с той которая рв?тся впер?д. на контрах и открытом пространстве,может проще было бы

    11.08.2025

  • миша новиков

    багаж Карпина тренирует,а не Карпин

    11.08.2025

  • Lars Berger

    Три очка - молодцы.

    11.08.2025

  • Lars Berger

    Сельмаш - молодец.

    11.08.2025

  • Lars Berger

    Ростов - молодец.

    11.08.2025

  • MVD1969

    Игра была равна ...

    10.08.2025

  • Андрей Короткевич

    Ну если только реально конченые доблаки. Команда набрана полтора месяца назад. Паровозов по полю в Грозном гоняли похлеще Спартака. Игра у команды есть, желание тоже... Думаю до зимы что бы то ни было - его не тронут.

    10.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ростов пока сумбурен и мало конкретен. НН совсем плох.

    10.08.2025

  • инок

    Вот и первая победа Ростова. Можно сказать, что не очень убедительная, что соперник почти весь матч отыграл в меньшинстве, но три очка есть. С почином!

    10.08.2025

  • spartsmen

    Есть, есть ещё команды более безнадёжные, чем спартак...

    10.08.2025

  • fedland

    накой ляд было тащить в рпл ПАР ИННэн. в чем смысл?... мертвые были в прошлом ЧР и мертвейшие в новом...

    10.08.2025

  • NF

    На мой взгляд, особой разницы между командами не было, даже большинство "Ростова" было заметно редко...

    10.08.2025

  • Олег Каноков

    По-любому,уверен,вылет Ростову не грозит,медали-тем паче,вырулят на середину таблицы,хоть и она необычная пока.)

    10.08.2025

  • SuperDennis

    Разве я возвеличиваю? Наоборот, мне кажется, ребятам должно быть стыдно за такую игру.

    10.08.2025

  • NF

    Не возвеличивай "Ростов" сверх меры. "Нижний Новгород", даже в меньшинстве и без вменяемой игры, создавал проблемы "Ростову" около и в штрафной...

    10.08.2025

  • Апостол Валерон

    Встрепенулся громко сказано, скорее вымучил эту победу. Такого убитого Ростова многие сезоны не было.

    10.08.2025

  • SuperDennis

    И еще. Пари НН, на мой взгляд, на данный момент худшая команда РПЛ. Даже хуже чем Сочи, Оренбург и Махачкала. И показать с ними такой никчемный недееспособный футбол - это позор нашему Ростову. Абсолютно нет мысли в созидательных действиях! Футбол ужасный! Три очка - это хорошо, но если бы не удаление у соперника - вообще не факт, что сегодня победили.

    10.08.2025

  • baruv

    Думаю, что руководство не выдержит. Следующий домашний матч с Махачкалой может стать определяющим для него.

    10.08.2025

  • Рабинеришко

    В последней стадии атаки прямо швах, тупо нет должного паса. Мастера есть, а паса нет. Оттого и на последних местах Ростов. В целом команда играет неплохо, умеет доводить мяч до чужой штрафной, делает это стабильно, не только на контратаках но и в позиционной игре. Не боится никого, даже топов. Но в концовках атак просто писец - шырь пырь какой то

    10.08.2025

  • MMT

    О, мы всё Альба, Альба... А тем временем в новостях: с официального сайта ФК Ростов пропало упоминание Арташеса Арутюнянца! Отэто поворот

    10.08.2025

  • Андрей Короткевич

    А чем Шпилевский не нравится? При нем команда хоть заиграла, последний раз мысль от тренера была в районе тренерства Галактионова

    10.08.2025

  • Что за Аюта?

    Вот такой вот Ростов. Как будто подменили. Грустно!

    10.08.2025

  • инок

    С победой Ростов, и на том спасибо!

    10.08.2025

  • Андрей Короткевич

    Ростов в конкретной игре конечно выиграл по делу, но 83 минуты играть +1 и только вымучить 1 гол - такое себе. Пари вряд ли могли что-то показать в минус одного игрока + 1 одного судью. Удаление вообще не понял. Наступ был жесткий, но откровенно случайный. Да и пендаль левый К Ростову, повторюсь, претензий никаких

    10.08.2025

  • SuperDennis

    Вымучили три очка, играя почти весь матч в большинстве. Гнетущее зрелище, команда вроде старается, но не играет, не создает, не завершает. Игроки почти те же, что и в прошлом сезоне, но, видимо, Альба не тренер. Ростов ждет очень сложный сезон. Дай бог не вылететь.

    10.08.2025

  • Олег Каноков

    Ну вот и Ростов встрепенулся..."В Ростове шикарные плюхи,размером с большую печать..."(Шнур)Почему-то вспомнилось и я никого и ни к чему не призываю.)Дончан с первой победой.

    10.08.2025

  • baruv

    Тоже оставить) Спасибо.

    10.08.2025

  • Пан Юзеф

    Исключительно благодаря тому, что "Ростов" тренирует лучший тренер России Валерий Карпин, а "НН" вообще никто не тренирует.

    10.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Если Бразилец останется, что будут делать с Испанцем?

    10.08.2025

  • инок

    Ростов с первой победой в РПЛ, дай господь не последней!

    10.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    По игре Ростова промолчу, но тем не менее подтянулись к Зениту,Спартаку, и Динамо.

    10.08.2025

  • baruv

    Ростовчан с первой победой! Пока спад в игре, как и у многих команд. Но бразилец должен остаться. Он не хуже Карпина и справится, в отличие от Шпилевского.

    10.08.2025

  • GeoMaS

    Без Комличенко как то пресновато было, и Голенков от гола отвернулся.

    10.08.2025

  • NF

    Мучения и тосты, тосты и мучения...

    10.08.2025

    • РПЛ, результаты 4-го тура: «Локомотив» обыграл «Спартак», «Краснодар» победил «Оренбург» и другие матчи

    Таблица РПЛ после 4-го тура: «Локомотив» остается лидером, «Зенит» на восьмом месте, «Спартак» — на 11-м
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости