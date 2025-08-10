Таблица РПЛ после 4-го тура: «Локомотив» остается лидером, «Зенит» на восьмом месте, «Спартак» — на 11-м

В воскресенье, 10 августа завершился четвертый тур РПЛ.

Единоличное лидерство с 12 очками сохраняет «Локомотив». Команда Михаила Галактионова в 4-м туре обыграла «Спартак» (4:2). Красно-белые после 4 матчей с 4 очками идут на 11-м месте.

Также в тройку лидеров входят «Краснодар» (9 очков) и «Крылья Советов» (8). Самарцы по дополнительным показателям опережают «Балтику» и ЦСКА. «Зенит» (5 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице.

В зоне вылета расположились «Сочи» (1 очко) и «Пари НН» (0). Нижегородцы остались единственной командой, не набравшей очков в чемпионате России.

Таблица РПЛ. Фото «СЭ»

