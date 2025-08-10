Футбол
10 августа, 22:30

РПЛ, результаты 4-го тура: «Локомотив» обыграл «Спартак», «Краснодар» победил «Оренбург» и другие матчи

Алексей Батраков, Наиль Умяров и Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
4-й тур чемпионата России сезона-2025/26.

В пятницу, 8 августа, 4-й тур РПЛ открыл матч «Динамо» (Махчкала) — «Акрон» (1:1).

9 августа «Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» (1:1), ЦСКА разгромил «Рубин» (5:1), «Локомотив» обыграл «Спартак» (4:2), «Ахмат» победил «Зенит» (1:0).

10 августа, в воскресенье, «Оренбург» проиграл «Краснодару» (0:1), «Сочи» сыграл вничью с «Динамо» (1:1), «Ростов» победил «Пари НН» (1:0).

8 августа, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
08 августа, 20:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:1
Акрон

9 августа, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
09 августа, 13:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Балтика
Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
09 августа, 15:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
5:1
Рубин
Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
09 августа, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
4:2
Спартак
Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
09 августа, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:0
Зенит

10 августа, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
10 августа, 15:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:1
Краснодар
Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
10 августа, 18:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:1
Динамо
Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
10 августа, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:0
Пари Нижний Новгород

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
    • Лещук установил рекорд по матчам РПЛ, проведенным в запасе

    «Ростов» в большинстве обыграл «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

