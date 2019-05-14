"Ростов" обратился к главе департамента судейства с просьбой навести порядок

"Ростов" обратился к главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову. В обращении высказывается просьба прокомментировать некоторые моменты из последних игр команды и разобраться в департаменте судейства.

"Уважаемый Александр Анатольевич! Мы обращались к вам ранее и обращаемся в очередной раз с просьбой прокомментировать некоторые моменты из последних игр (представлены на видео) и навести порядок в департаменте судейства. ФК "Ростов" надеется, что оставшиеся матчи чемпионата и Кубка России по футболу пройдут при объективном и качественном судействе", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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