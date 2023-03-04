«Ростов» — «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

4 марта в Ростове-на-Дону «Ростов» сыграет с «Локомотивом» в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена», начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Команда Валерия Карпина с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» — 14-й с 13 баллами.

24 июля 2022-го «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 2-го тура чемпионата России.