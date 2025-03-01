«Ростов» — «Динамо»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию
«Ростов» и «Динамо» встретятся в матче чемпионата России
«Ростов» и московское «Динамо» встретятся в матче 19-го тура чемпионата России в воскресенье, 2 марта. Игра пройдет на «Ростов Арене», начало — в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажут канал и сайт «Матч ТВ», онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Динамо». Ключевые события игры можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
Встреча команд в первом круге в ноябре 2024 года завершилась вничью (1:1). После зимней паузы «Динамо» находится на четвертом месте в чемпионате России с 35 очками. «Ростов» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы с 26 очками.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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15
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|Рубин – Краснодар
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