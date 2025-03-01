«Ростов» и «Динамо» встретятся в матче чемпионата России

«Ростов» и московское «Динамо» встретятся в матче 19-го тура чемпионата России в воскресенье, 2 марта. Игра пройдет на «Ростов Арене», начало — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут канал и сайт «Матч ТВ», онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Динамо». Ключевые события игры можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта 2025, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Встреча команд в первом круге в ноябре 2024 года завершилась вничью (1:1). После зимней паузы «Динамо» находится на четвертом месте в чемпионате России с 35 очками. «Ростов» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы с 26 очками.