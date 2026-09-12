«День рождения получился необычным». Баринова успешно прооперировали в Германии
Полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Баринов успешно перенес плановую операцию на коленном суставе. Хирургическое вмешательство состоялось в одной из клиник Мюнхена 11 сентября — в день, когда футболисту исполнилось 30 лет.
«Не совсем тот сценарий, который планировал»
Об успешном завершении операции вечером в пятницу сообщила пресс-служба ЦСКА.
«Наш полузащитник перенес операцию на коленном суставе, которую ему провел профессор Мирко Херборт. Она прошла в плановом порядке. Следующие несколько дней Дмитрий проведет в клинике в Мюнхене, а затем вернется в Москву, где продолжит реабилитацию в расположении команды. Дима, поправляйся скорее!» — говорится в заявлении армейцев.
Баринов тоже вышел на связь с болельщиками. «День рождения получился необычным — встретил его на операционном столе. Не совсем тот сценарий, который планировал, но главное — все прошло успешно. Последний год получился непростым, было много важных решений, но я ни о чем не жалею и благодарен за этот путь.
Особенно счастлив, что рядом со мной близкие и люди, которые всегда поддержат. Сейчас хочется оставить все позади и сосредоточиться на восстановлении и возвращении на поле», — написал Дмитрий в соцсетях.
Как добавил футболист, впереди у него много работы, но он полностью готов к этому и планирует вернуться еще сильнее.
«Спасибо всем за поздравления, теплые слова и поддержку. Очень это ценю», — добавил Баринов.
В этом году Баринов уже не сыграет
Полузащитник получил повреждение 22 августа в матче пятого тура РПЛ против своего бывшего клуба — «Локомотива». Он вышел на поле на 71-й минуте, но уже на 82-й был вынужден покинуть поле. Армейцы в итоге победили со счетом 3:2, однако радость болельщиков красно-синих омрачили неприятные новости: травма Баринова оказалась серьезной.
Обследование выявило у Дмитрия частичное повреждение передней крестообразной, а также внутренней боковой связки ранее оперированного колена.
«Учитывая, что трансплантат за счет хорошего мышечного корсета выдержал, ведь не зря Дима постоянно занимается профилактикой, произошло только частичное повреждение связки. В связи с этим в ближайшее время он пройдет курс, направленный на освежение воспалений в суставе, устранение отека», — отмечал руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов.
Далее Баринову предстояло пройти повторное МРТ, по итогам которого специалисты должны были определиться с дальнейшим процессом лечения. При благоприятном исходе (без хирургического вмешательства) реабилитация заняла бы до трех месяцев, а с операцией — минимум полгода.
В итоге футболисту все же потребовалась помощь хирургов. Судя по всему, теперь болельщики увидят Дмитрия на поле только в следующем году.
Напомним, Баринов перешел в ЦСКА из «Локо» в январе 2026 года и подписал контракт до конца сезона-2028/29. За армейцев полузащитник провел 20 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
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2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|6
|
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
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Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
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Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
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|2
|1
|0