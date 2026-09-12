«День рождения получился необычным». Баринова успешно прооперировали в Германии

Полузащитник ЦСКА лег на хирургический стол в свой юбилей.

Полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Баринов успешно перенес плановую операцию на коленном суставе. Хирургическое вмешательство состоялось в одной из клиник Мюнхена 11 сентября — в день, когда футболисту исполнилось 30 лет.

Фото ПФК ЦСКА

«Не совсем тот сценарий, который планировал»

Об успешном завершении операции вечером в пятницу сообщила пресс-служба ЦСКА.

«Наш полузащитник перенес операцию на коленном суставе, которую ему провел профессор Мирко Херборт. Она прошла в плановом порядке. Следующие несколько дней Дмитрий проведет в клинике в Мюнхене, а затем вернется в Москву, где продолжит реабилитацию в расположении команды. Дима, поправляйся скорее!» — говорится в заявлении армейцев.

Баринов тоже вышел на связь с болельщиками. «День рождения получился необычным — встретил его на операционном столе. Не совсем тот сценарий, который планировал, но главное — все прошло успешно. Последний год получился непростым, было много важных решений, но я ни о чем не жалею и благодарен за этот путь.

Особенно счастлив, что рядом со мной близкие и люди, которые всегда поддержат. Сейчас хочется оставить все позади и сосредоточиться на восстановлении и возвращении на поле», — написал Дмитрий в соцсетях.

Как добавил футболист, впереди у него много работы, но он полностью готов к этому и планирует вернуться еще сильнее.

«Спасибо всем за поздравления, теплые слова и поддержку. Очень это ценю», — добавил Баринов.

В этом году Баринов уже не сыграет

Полузащитник получил повреждение 22 августа в матче пятого тура РПЛ против своего бывшего клуба — «Локомотива». Он вышел на поле на 71-й минуте, но уже на 82-й был вынужден покинуть поле. Армейцы в итоге победили со счетом 3:2, однако радость болельщиков красно-синих омрачили неприятные новости: травма Баринова оказалась серьезной.

Обследование выявило у Дмитрия частичное повреждение передней крестообразной, а также внутренней боковой связки ранее оперированного колена.



«Учитывая, что трансплантат за счет хорошего мышечного корсета выдержал, ведь не зря Дима постоянно занимается профилактикой, произошло только частичное повреждение связки. В связи с этим в ближайшее время он пройдет курс, направленный на освежение воспалений в суставе, устранение отека», — отмечал руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов.

Далее Баринову предстояло пройти повторное МРТ, по итогам которого специалисты должны были определиться с дальнейшим процессом лечения. При благоприятном исходе (без хирургического вмешательства) реабилитация заняла бы до трех месяцев, а с операцией — минимум полгода.

В итоге футболисту все же потребовалась помощь хирургов. Судя по всему, теперь болельщики увидят Дмитрия на поле только в следующем году.

Напомним, Баринов перешел в ЦСКА из «Локо» в январе 2026 года и подписал контракт до конца сезона-2028/29. За армейцев полузащитник провел 20 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.