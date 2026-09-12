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Дмитрий Баринов перенес операцию на колене в Германии в день рождения: полузащитнику ЦСКА исполнилось 30 лет

«День рождения получился необычным». Баринова успешно прооперировали в Германии

Максим Слекишин
корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Полузащитник ЦСКА лег на хирургический стол в свой юбилей.

Полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Баринов успешно перенес плановую операцию на коленном суставе. Хирургическое вмешательство состоялось в одной из клиник Мюнхена 11 сентября — в день, когда футболисту исполнилось 30 лет.

Фото ПФК ЦСКА

«Не совсем тот сценарий, который планировал»

Об успешном завершении операции вечером в пятницу сообщила пресс-служба ЦСКА.

«Наш полузащитник перенес операцию на коленном суставе, которую ему провел профессор Мирко Херборт. Она прошла в плановом порядке. Следующие несколько дней Дмитрий проведет в клинике в Мюнхене, а затем вернется в Москву, где продолжит реабилитацию в расположении команды. Дима, поправляйся скорее!» — говорится в заявлении армейцев.

Баринов тоже вышел на связь с болельщиками. «День рождения получился необычным — встретил его на операционном столе. Не совсем тот сценарий, который планировал, но главное — все прошло успешно. Последний год получился непростым, было много важных решений, но я ни о чем не жалею и благодарен за этот путь.

Футболисты ЦСКА в&nbsp;футболках в&nbsp;поддержку Баринова.Футболисты ЦСКА вышли на матч с «Акроном» в футболках в поддержку Баринова

Особенно счастлив, что рядом со мной близкие и люди, которые всегда поддержат. Сейчас хочется оставить все позади и сосредоточиться на восстановлении и возвращении на поле», — написал Дмитрий в соцсетях.

Как добавил футболист, впереди у него много работы, но он полностью готов к этому и планирует вернуться еще сильнее.

«Спасибо всем за поздравления, теплые слова и поддержку. Очень это ценю», — добавил Баринов.

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В этом году Баринов уже не сыграет

Полузащитник получил повреждение 22 августа в матче пятого тура РПЛ против своего бывшего клуба — «Локомотива». Он вышел на поле на 71-й минуте, но уже на 82-й был вынужден покинуть поле. Армейцы в итоге победили со счетом 3:2, однако радость болельщиков красно-синих омрачили неприятные новости: травма Баринова оказалась серьезной.

Обследование выявило у Дмитрия частичное повреждение передней крестообразной, а также внутренней боковой связки ранее оперированного колена.

«Учитывая, что трансплантат за счет хорошего мышечного корсета выдержал, ведь не зря Дима постоянно занимается профилактикой, произошло только частичное повреждение связки. В связи с этим в ближайшее время он пройдет курс, направленный на освежение воспалений в суставе, устранение отека», — отмечал руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов.

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Далее Баринову предстояло пройти повторное МРТ, по итогам которого специалисты должны были определиться с дальнейшим процессом лечения. При благоприятном исходе (без хирургического вмешательства) реабилитация заняла бы до трех месяцев, а с операцией — минимум полгода.

В итоге футболисту все же потребовалась помощь хирургов. Судя по всему, теперь болельщики увидят Дмитрия на поле только в следующем году.

Напомним, Баринов перешел в ЦСКА из «Локо» в январе 2026 года и подписал контракт до конца сезона-2028/29. За армейцев полузащитник провел 20 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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Дмитрий Баринов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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