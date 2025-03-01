Футбол
1 марта, 19:29

Семак объяснил, почему эмоционально реагировал на решения судей в матче «Зенита» с ЦСКА

Алексей Михайлов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему эмоционально реагировал на решения судьи Сергея Иванова во время матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Моя эмоциональная реакция на действия судей? Много моментов было, накапливалось. Даже с тем же фолом на Педро — он же не видел момент. Даже фол не дал. Идет срыв атаки, ему подсказал ассистент, представляете, но он даже не видит, хотя находится в пяти метрах. Карточка Эраковичу — там была обоюдная борьба, он сам падает, а судья уже дает фол и карточку. Мяч у нас — фол на Барриосе. Опасная атака — он свистит в центре поля штрафной.
Решения... Может, это просто какая-то нервозность. Все-таки первый матч. Было очень много моментов, которые вызывали вопросы. Неверные решения судьи, но они не повлияли на исход матча, на мой взгляд. Тут вопрос не в манере судейства, а в том, что много пропускают или свистят неверно», — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» с 40 очками поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», идущий на второй строчке с 39 очками, сегодня сыграет с «Крыльями Советов» (начало матча — в 19.30 по московскому времени).

