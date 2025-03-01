Эракович о ничьей «Зенита» с ЦСКА: «Матч сложился не так легко, как мы хотели»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«Игра сложилась не так легко, как хотели. Ничего, сделаем все для того, чтобы подготовиться к следующему матчу в Воронеже. Сделаем все, чтобы увезти оттуда 3 очка. Что конкретно не получилось у «Зенита»? В первом тайме мы превосходили соперника и играли лучше, но не реализовали свои моменты. К сожалению, во втором тайме мы были не так опасны у чужой штрафной. Это и стоило нам победы», — сказал Эракович.

«Зенит» с 40 очками поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», идущий на второй строчке с 39 очками, сегодня сыграет с «Крыльями Советов» (начало матча — в 19.30 по московскому времени).