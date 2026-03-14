Юран о весенних матчах «Краснодара»: «Не все футболисты в оптимальном физическом состоянии»

Российский тренер Сергей Юран в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры «Краснодара» в весенней части сезона-2025/26.

— «Краснодар» неудачно провел последние два матча. Замечаете ли вы какой-то спад в его игре?

— Те же футболисты и тот же тренер. Что могло нарушиться? Наверное, связано это со сборами. Может, после них команда не подошла в оптимальном состоянии. Потому что видно, что не все футболисты в оптимальном физическом состоянии. По игре не думаю, что что-то изменилось: все те же требования, все те же тренировки, лавку чуть усилили. Задачи в Кубке и в чемпионате, понятно, максимальные. В ближайшее время «Краснодар» вернется на былой уровень.

«Сочи» и «Краснодар» сыграют в 21-м туре РПЛ в субботу, 14 марта. Матч в Сочи на стадионе «Фишт» начнется в 13.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Краснодар» набрал 43 очка в 20 турах и возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

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