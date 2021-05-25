Роман Зобнин узнал о назначении нового главного тренера «Спартака» из соцсети
13:38
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал новость о назначении Руя Витории на пост главного тренера московской команды.
— В «Спартаке» новый тренер. Как вы узнали?
— Вчера посмотрел в Instagram, что у нас новый тренер. Пока никак не могу его оценить, сейчас я в сборной, будем думать о клубных делах потом.
До декабря прошлого года 51-летний Витория работал в Саудовской Аравии. С клубом «Аль-Наср» он выиграл чемпионат, Суперкубок страны и дошел до полуфинала Лиги чемпионов Азии.
(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)
Опрос
проголосовало: 8037Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Читайте также
0
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и новый главный тренер: Руй Витория и Зарема Салихова, расставание с Доменико Тедеско после сезона 2020/21
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю