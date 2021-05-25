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Роман Зобнин узнал о назначении нового главного тренера «Спартака» из соцсети

13:38
Роман Зобнин. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Роман Зобнин. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал новость о назначении Руя Витории на пост главного тренера московской команды.

— В «Спартаке» новый тренер. Как вы узнали?

— Вчера посмотрел в Instagram, что у нас новый тренер. Пока никак не могу его оценить, сейчас я в сборной, будем думать о клубных делах потом.

До декабря прошлого года 51-летний Витория работал в Саудовской Аравии. С клубом «Аль-Наср» он выиграл чемпионат, Суперкубок страны и дошел до полуфинала Лиги чемпионов Азии.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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