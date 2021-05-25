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Роман Зобнин: «Условная «Аталанта» — для меня топ-клуб»

13:33
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, который находится в расположении сборной России для подготовки к чемпионату Европы, рассказал о возможности играть в Европе.

— Коллеги писали, что вы готовы уйти в Европу. Это так?

— Все зависит от предложения. Кончено, мысли поехать в Европу у меня есть. Можно ли сказать, что это моя цель? Я говорил об этом, у меня есть желание. Условная «Аталанта» — для меня топ-клуб.

— Ситуация с Далером Кузяевым, который был свободным агентом вас не смутила?

— У всех разная ситуация. Сейчас у меня контракт со «Спартаком», пока думать об этом рано.

— Когда вы были ближе всего к Европе?

— Когда мы стали чемпионами и после чемпионата мира. Клубы назвать не могу. Это немецкие клубы.

В нынешнем сезоне Зобнин принял участие в 30 официальных матчах за «Спартак», в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы