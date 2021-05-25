Андрей Червиченко считает, что Зобнину подойдет любой чемпионат

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию РБК о желании полузащитника красно-белых Романа Зобнина перейти в европейский клуб.

«Планировать можно все, что угодно, — сказал Червиченко «СЭ». — Главное, чтобы какой-нибудь европейский клуб планировал взять к себе Зобнина, и вообще все их планы совпадали. Я считаю, что Зобнин такой игрок, которому подойдет любой чемпионат, и он подойдет любому чемпионату. Он универсальный, жесткий, трудоспособный, неуступчивый, одним словом — боец. Думаю, что он на своей позиции найдет место в любом чемпионате. Единственное, не знаю, что будет делать «Спартак», если игрок уйдет. Все-таки в клубе не так много россиян, которые являются бесспорными игроками основы».

Также бывший президент красно-белых оценил причину возможного ухода Зобнина.

«Что касается основной причиной желания перехода — качество судейства, то я считаю, что она довольно странная. В таком случае так 90 процентов лиги должно встать и уйти. К тому же дело игрока все-таки играть, а не давать оценку судейству. Для этого есть тренеры, руководители клубов, наверное, такие как я, которые рассказывают всякие сказки. Я хочу сказать то, что в европейских клубах тоже весело. В чемпионате Франции игроки бывает исполняют такие пенки, что нашим до них далеко. Да и в испанском чемпионате такое чудят... Поэтому здесь либо что-то притянуто, либо у Зобнина личная обида. Однако я не помню таких серьезных эпизодов, чтобы с Романом были какие-то вопиющие случаи беспредела. Ну показали ему один раз красную. Да, было немного спорно, но не более того», — добавил Червиченко.

В сезоне-2020/21 Зобнин принял участие в 30 официальных матчах за «Спартак», в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

(Ангелина Коляда)