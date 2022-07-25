Широков высказался о видеоролике «Краснодара» по судейству в матче против «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Роман Широков высказался о видеоролике «Краснодара» по судейству в матче второго тура РПЛ против красно-белых (1:4).

«Не к Федуну отсыл. А к одной даме. После каждого матча она плачет, что «Спартак» засудили. Что-то не слышно от нее ничего. Сказала бы: выиграли за счет ошибок судьи. Но такого же нет. Пускай она будет последовательной. А то только в одну сторону», — сказал Широков «СЭ».

25 июля «Краснодар» ответил президенту «Спартака» Леониду Федуну и рассказал о судейских ошибках в домашнем матче.

Обслуживал встречу в Краснодаре главный арбитр Кирилл Левников.