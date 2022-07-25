Газзаев: «У игроков ЦСКА просматривается очень большое желание побеждать»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление клуба в начале сезона РПЛ.

«ЦСКА по первым двум турам произвел очень хорошее впечатление. Показали хорошие командные действия, функциональную подготовку и качественную игру в индивидуальных позициях. Просматривается у игроков очень большое желание побеждать. Важно, что у армейцев есть четкая нацеленность на результат», — сказал Газзаев «СЭ».

После двух туров армейцы лидируют в таблице РПЛ с 6 очками в активе.