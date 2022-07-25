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Сегодня, 13:09

Газзаев: «У игроков ЦСКА просматривается очень большое желание побеждать»

Газзаев оценил выступление ЦСКА в начале сезона РПЛ
Сергей Федоров
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление клуба в начале сезона РПЛ.

«ЦСКА по первым двум турам произвел очень хорошее впечатление. Показали хорошие командные действия, функциональную подготовку и качественную игру в индивидуальных позициях. Просматривается у игроков очень большое желание побеждать. Важно, что у армейцев есть четкая нацеленность на результат», — сказал Газзаев «СЭ».

После двух туров армейцы лидируют в таблице РПЛ с 6 очками в активе.

ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
0
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2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
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 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
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 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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 - : -
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Зенит – Локомотив
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