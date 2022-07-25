Алехандро Домингес поделился эмоциями от приезда в Санкт-Петербург

Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес рассказал о своем приезде в Санкт-Петербург и сообщил, чем сейчас занимается.

«Последний раз я приезжал в 2018 году на чемпионат мира. А сейчас решил навестить старых приятелей — заглянул в Уфу, в Оренбург, теперь очередь Санкт-Петербурга. Планирую еще побывать в Казани. У меня просто очень много друзей в России, вот в чем дело!

Работаю спортивным журналистом на аргентинском телевидении и помогаю молодым игрокам и футбольным клубам с разной трансферной информацией», — цитирует Домингеса пресс-служба «Зенита».