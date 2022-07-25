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Сегодня, 13:16

Алехандро Домингес поделился эмоциями от приезда в Санкт-Петербург

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес рассказал о своем приезде в Санкт-Петербург и сообщил, чем сейчас занимается.

«Последний раз я приезжал в 2018 году на чемпионат мира. А сейчас решил навестить старых приятелей — заглянул в Уфу, в Оренбург, теперь очередь Санкт-Петербурга. Планирую еще побывать в Казани. У меня просто очень много друзей в России, вот в чем дело!

Работаю спортивным журналистом на аргентинском телевидении и помогаю молодым игрокам и футбольным клубам с разной трансферной информацией», — цитирует Домингеса пресс-служба «Зенита».

Аргентинец играл в составе «Зенита» с 2007 по 2009 годы. В составе питерцев Домингес становился чемпионом России в 2007 году и обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2007/08.

 

 

 

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-07-25-alekhandro-dominges-pryzhok-v-ramenskom-snilsya-mne-mnozhestvo-raz.htm
Алехандро Домингес
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