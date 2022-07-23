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Леонид Федун: «В историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница»

Федун назвал курьезным пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» прокомментировал гостевую победу красно-белых над «Краснодаром» в рамках 2-го тура РПЛ (4:1).

«Хорошая победа! Ну, конечно, в историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо — ставится пенальти. Я бы посмотрел на любого судью, который так принял бы себе в лицо мяч, и после этого играл. А так здорово. Всех с победой, идем по плану!» — сказал Федун «СЭ».

На 59-й минуте мяч попал в лицо спартаковцу Даниилу Денисову, а затем отлетел в правую руку, находившуюся в неестественном положении, — она была отставлена в сторону.

Арбитр Кирилл Левников после вмешательства видеоассистента Евгения Кукуляка и просмотра видеозаписи правильно назначил пенальти в ворота красно-белых, который реализовал Эдуард Сперцян.

«Спартак» набрал четыре очка и догнал «Зенит» в турнирной таблице, который идет на втором месте.

В следующем туре красно-белые 31 июля на своем поле примут «Оренбург».

Кирилл Левников. «Краснодар» — «Спартак»: пенальти в ворота гостей назначен верно, правила игры давно изменились

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
Леонид Федун
57
65
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
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