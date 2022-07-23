Леонид Федун: «В историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница»

Федун назвал курьезным пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Президент «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» прокомментировал гостевую победу красно-белых над «Краснодаром» в рамках 2-го тура РПЛ (4:1).

«Хорошая победа! Ну, конечно, в историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо — ставится пенальти. Я бы посмотрел на любого судью, который так принял бы себе в лицо мяч, и после этого играл. А так здорово. Всех с победой, идем по плану!» — сказал Федун «СЭ».

На 59-й минуте мяч попал в лицо спартаковцу Даниилу Денисову, а затем отлетел в правую руку, находившуюся в неестественном положении, — она была отставлена в сторону.

Арбитр Кирилл Левников после вмешательства видеоассистента Евгения Кукуляка и просмотра видеозаписи правильно назначил пенальти в ворота красно-белых, который реализовал Эдуард Сперцян.

«Спартак» набрал четыре очка и догнал «Зенит» в турнирной таблице, который идет на втором месте.

В следующем туре красно-белые 31 июля на своем поле примут «Оренбург».