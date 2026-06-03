Шаронов, Жирков и Радевич покинули тренерский штаб «Динамо»

Московское «Динамо» сообщило об уходе из тренерского штаба Романа Шаронова, Юрия Жиркова, Алексея Радевича, Агустина Киильяборды и Хуана Гомеса.

Специалисты завершили работу в клубе в связи с истечением срока контрактов.

22 мая было объявлено о возвращении немца Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо». Специалист также возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. В штаб Шварца в московской команде вошли Волкан Булут, Пепе, Иван Карандашов и Гильерме Гуэрра.

По итогам сезона-2025/26 «Динамо» с 45 очками заняло седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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