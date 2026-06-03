Тедеев — о словах Дзюбы: «Было очевидно, что трансферная кампания «Акрона» провалена. Все это понимали!»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» прокомментировал слова бывшего нападающего клуба Артема Дзюбы об уровне состава тольяттинцев.

— После матча с ЦСКА в первом круге Артем Дзюба публично выступил с критикой в адрес селекции «Акрона».

— Артем прекрасно понимает уровень РПЛ. И поиграл не только в топ-клубах, но и в «Томи», «Арсенале», «Ростове». Увидев происходящее в «Акроне», как лидер и капитан он высказал свое мнение. Потому что эмоции уже зашкаливали.

Кто-то другой, возможно, не смог бы этого сделать. Но было очевидно: трансферная кампания провалена. Все это понимали! Обсуждали между собой, но никогда не ругались, находили силы и терпение. Я лично говорил тренерскому штабу перед сезоном, что будем бороться за выживание, а не за высокие места. И оказался прав, — сказал Тедеев в интервью «СЭ».

Тедеев покинул «Акрон» 17 мая после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре РПЛ. С 27 очками тольяттинцы финишировали на 13-м месте в турнирной таблице.

В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Акрон» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мурата Искакова победил «Ротор» (2:0; 0:1).

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