Московское «Динамо» объявило о назначении Шварца на пост главного тренера

Сандро Шварц назначен на пост главного тренера московского «Динамо».

Соглашение 47-летнего специалиста с московским клубом рассчитано до 2029 года. Ранее «СЭ» сообщал, что зарпалата Шварца составит 1,7 миллиона евро в год. Шварц приступит к работе с командой на летних сборах. Также в штаб команды войдет Волкан Булут.

Пресс-служба бело-голубых опубликовала ролик с немецким тренером в стилистике сериала «Бумажный дом».

На тренерском посту он сменит Ролана Гусева, о завершении сотрудничества с которым московский клуб объявил ранее 22 мая. Гусев возглавил «Динамо» в ноябре 2025 года после ухода Валерия Карпина. По итогам сезона-2025/26 команда набрала 45 очков и заняла седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Шварц ранее уже работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда выиграла бронзовые медали РПЛ и прошла в финал Кубка России в сезоне-2021/22.

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