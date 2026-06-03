Председатель правления «Зенита» Зырянов считает, что к судейству в футболе всегда будут вопросы

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов отметил, что не хочет оценивать судейство в российском футболе.

По мнению функционера, вопросы к работе арбитров всегда найдутся как у болельщиков, так и у игроков.

«Я скажу так: мне не платят за оценку судейства. Есть люди, которые оценят и все расскажут, как надо. Есть ли вопросы к судейству? Вы знаете, всегда есть вопросы к судейству у всех. Как бы ни судили, все равно будут вопросы, начиная с болельщиков и заканчивая футболистами, спортсменами. Но оценивать я не буду», — приводит ТАСС слова Зырянова.

По итогам сезона-2025/26 «Зенит» завоевал золотые медали чемпионата России. Сине-бело-голубые набрали 68 очков в 30 турах и на 2 балла опередили занявший второе место «Краснодар».

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