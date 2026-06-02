Три специалиста пополнили штаб Шварца в московском «Динамо»

Тренерский штаб Сандро Шварца в «Динамо» пополнят Пепе, Иван Карандашов и Гильерме Гуэрра, сообщает пресс-служба московского клуба.

Пепе займет должность руководителя направления перформанса. Испанский специалист уже работал в «Динамо» с начала 2020 до конца 2022 года. С февраля 2025 года он входил в тренерский штаб «Рубина».

Карандашов работал с основной командой бело-голубых с июня 2020 по февраль 2026 года, после чего несколько месяцев провел в «Динамо-2». Гуэрра в сезоне-2022/23 занимал в «Динамо» должность директора по видеоаналитике.

Ранее в штаб Шварца вошел его ассистент Волкан Булут.

Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 по июнь 2022 года. 22 мая 2026 года немецкий специалист вернулся в московский клуб, подписав контракт до 2029 года.

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