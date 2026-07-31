«Родина» и «Ростов» объявили составы на матч второго тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Родиной» и «Ростовом» во 2-м туре РПЛ-2026/27.

Игра пройдет на «Арене Химки». Начало — в 20.00 по московскому времени.

«Родина»: Волков, Мещанинов, Дятлов, Крижан, Сокол, Фищенко, Посо, Рейна, Бакаев, Максименко, Тимошенко.

Запасные: Айдаров, Свинов, Гогличидзе, Шандинцев, Тананеев, Бессмертный, Егорычев, Ушатов, Мусаев, Гордюшенко, Абдусаламов, Гарибян, Сиссоко.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.

Запасные: Голиков, Петров, Семенчук, Прохин, Бабакин, Мадрахимов, Михайлов, Шанталий, Жбанов, Азнауров, Олусегун, Титов.

Ключевые события встречи «Родина» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».