«Родина» забила первый в истории клуба гол в РПЛ

«Родина» открыла счет в домашнем матче с «Ростовом» во втором круге РПЛ — 1:0.

На 4-й минуте гол забил Икер Посо.

Для московской команды мяч стал первым в РПЛ. В первом туре чемпионата России «Родина» уступила «Спартаку» со счетом 0:3.