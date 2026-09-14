«Даку принесет больше пользы, если будет выходить в старте». Ледяхов — о крупной победе «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака», лучший футболист чемпионата России-1992 (по опросу «Спорт-Экспресса») Игорь Ледяхов — о крупной победе красно-белых над «Ростовом» (3:0).

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября, 17:00. Лукойл Арена (Москва)

— Получили удовольствие от игры команды Карседо?

— Скорее я доволен результатом. 3:0. По счету все весьма уверенно. После ничьей с «Оренбургом», закономерного поражения от «Динамо» вокруг «Спартака» сложился негативный фон. Важно было порадовать болельщиков и вернуть уверенность в своих силах. Обе задачи выполнены.

Что касается игры, то первые 20 минут дались москвичам тяжело. «Ростов» неплохо прессинговал, создавал определенные проблемы. Дальше уже все наладилось.

— Перевод Жедсона с правого фланга обороны в центр полузащиты оправдал себя на 100 процентов?

— Конечно. После дерби с «Динамо» общественное мнение требовало перемен, и Карседо пошел на перестановки (улыбается). Жедсон здорово смотрелся в центре поля. Не зря же именно его признали лучшим игроком матча. Забил важнейший гол, отдавал передачи, выглядел очень прилично. Но это и не удивительно. Он действовал на своей родной позиции, на которую и приобретался. И в завершении хорош, и очень большой объем работы в целом проделал. Покрывал, что называется, все поле. Мобильный, эффективный. Принес много пользы.

— Комментатор матча Роман Трушечкин, оценивая игру Жедсона, даже пошутил в эфире: «Ребята, зачем вам теперь Барко»?

— Барко на подходе. Выздоровел. Но еще не готов играть, как я понимаю. Ждем его возвращения на поле.

— А вы думаете, Карседо совместит Барко и Жедсона в средней линии? Или португалец вернется на правый фланг защиты?

— Классных футболистов всегда можно совместить. Карседо грех жаловаться на отсутствие сильных центральных полузащитников. Нужно искать варианты. Жедсон очень работоспособный! При этом я понимаю, что главный тренер «Спартака» — сторонник системы с двумя опорниками. Сегодня он, в частности, сделал ставку на Зобнина и Умярова. А Жедсон расположился повыше.

Жедсон Фернандеш. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— У вас нет опасений, что если Жедсон и Барко будут выходить в старте в середине поля, то красно-белые «просядут» в плане разрушения?

— Считаю, Жедсон вполне может играть опорника. Но ему лучше располагаться правее. Потому что мы знаем, что Барко любит действовать повыше и левее. Нужно просто найти правильный баланс между зонами и четко объяснить этим исполнителям их функции в конкретном матче.

— Восхищены тем, как Солари в эпизоде с первым голом быстро сориентировался и ввел мяч из аута?

— Солари молодец, застал ростовчанина врасплох. Все очень грамотно сделал. Денисов здорово прострелил. Жедсон оказался на месте центрального нападающего, замкнул. Важнейший гол! Если бы не это взятие ворот, даже не знаю, как бы все сложилось. Ведь до этого эпизода красно-белые ничего впереди не создали. В розыгрыше мяча москвичи смотрелись тяжеловато. А этот гол их явно раскрепостил и заставил гостей больше раскрываться.

— Левого защитника «Спартака» Параду сильно критиковали после дерби с «Динамо». Как вам его игра во встрече с дончанами?

— Сложно оценивать. По одной простой причине. На его фланге гости не сильно преуспели, не создали ему больших проблем. Да, был один удар по центру после подачи углового. Но это не зона ответственности Парады. Давайте понаблюдаем за ним на дистанции. Против «Динамо» он действительно сыграл неважно.

— Бабич — сильнейший центральный защитник в этом «Спартаке»?

— Квалифицированный игрок, никто не спорит. Но пока еще тяжеловат. Не хватает игровой практики. Видно, что еще не набрал кондиции после тяжелой травмы. Поэтому его и заменили на 75-й минуте. Но он, конечно, серьезная боевая единица в «Спартаке». В идеале твердый игрок основы.

— Некоторые болельщики и специалисты не понимают, зачем «Спартак» приобретал Даку? Чтобы выпускать его на 15 минут?

— Да, есть такое. Карседо пока не может найти решение этой проблемы. Он предпочитает вертикальный, быстрый футбол, под который больше подходит Угальде. Но дело в том, что Даку относится к категории тех нападающих, которые не привыкли вступать в игру со скамейки. Мирлинд — игрок основы. Он не может выходить на замену и проводить на поле всего 15-20 минут. Считаю, албанец принесет больше пользы, если его начнут выпускать в старте. Пока Карседо не может встроить в свою систему игры двух номинальных форвардов.

— Трансферное окно закрылось. На какое место поставите в РПЛ «Спартак» по подбору исполнителей?

— Красно-белые однозначно входят в первую тройку. Состав сбалансирован. Команда хорошо укомплектована для решения самых серьезных задач. По крайней мере, до зимней паузы этого подбора исполнителей точно должно хватить для борьбы за лидерство в РПЛ.