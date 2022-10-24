Ринат Билялетдинов: «Сейчас «Локо» — как расстроенная гитара»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию в «Локомотиве».

— Как вам «Локо», освободившийся от немецкого ига?

— Пока печальная картина. Футболисты собраны разношерстные, плохо понимают друг друга, скоростные взаимодействия совершенно не отработаны. Вдобавок огромные проблемы с «физикой». С «Динамо» попытались навязать контригру, но быстро задохнулись. Учитывая, как складывался матч, 1:3 — еще не худший результат. Могли и больше пропустить.

— С обороной беда?

— Не то слово! Провалы немыслимые! Вспоминаю, какие раньше в этой линии были столпы — Пашинин, Асатиани, Евсеев, Сенников, Гуренко... Все они на голову сильнее нынешних защитников «Локомотива»! Игра команды уже давно не доставляет никакого удовольствия.

— Понимаю вас.

— Похоже, при немцах тренировочный процесс был подчинен всему — но ничему конкретному. В итоге сегодня «Локомотив» — как расстроенная гитара. Что-то бренькает, две струны в унисон, остальные в другой тональности. Слушать невыносимо!