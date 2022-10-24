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Сегодня, 17:21

Ринат Билялетдинов: «Сейчас «Локо» — как расстроенная гитара»

Александр Кружков
Обозреватель
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Игроки «Локомотива».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию в «Локомотиве».

— Как вам «Локо», освободившийся от немецкого ига?

— Пока печальная картина. Футболисты собраны разношерстные, плохо понимают друг друга, скоростные взаимодействия совершенно не отработаны. Вдобавок огромные проблемы с «физикой». С «Динамо» попытались навязать контригру, но быстро задохнулись. Учитывая, как складывался матч, 1:3 — еще не худший результат. Могли и больше пропустить.

— С обороной беда?

— Не то слово! Провалы немыслимые! Вспоминаю, какие раньше в этой линии были столпы — Пашинин, Асатиани, Евсеев, Сенников, Гуренко... Все они на голову сильнее нынешних защитников «Локомотива»! Игра команды уже давно не доставляет никакого удовольствия.

— Понимаю вас.

— Похоже, при немцах тренировочный процесс был подчинен всему — но ничему конкретному. В итоге сегодня «Локомотив» — как расстроенная гитара. Что-то бренькает, две струны в унисон, остальные в другой тональности. Слушать невыносимо!

Игорь Осинькин и&nbsp;Вадим Евсеев. «В приглашении Галактионова не вижу логики. Лучший вариант для «Локо» — Осинькин или Евсеев». Интервью Рината Билялетдинова

Ринат Билялетдинов
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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