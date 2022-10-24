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Судейство

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«Ахмат» — «Торпедо»: у судьи не было связи с ВОР. У гостей сВОРовали пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
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В первом тайме матча 14-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Торпедо» (1:0) произошла необычная ситуация, связанная со взаимодействием судейской бригады в Грозном с видеоассистентами в Москве.

Еще на 12-й минуте игры появились предположения, что у арбитра Артема Чистякова возникли технические проблемы. Об этом он сравнительно долго беседовал с резервным Юнусом Кошко. По всей видимости, они договорились о том, как действовать, когда произойдет вмешательство видеоарбитров.

«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».

Судя по всему, у Чистякова полностью отсутствовала связь с ВОР (video operation room, комнатой, где в Москве находились Алексей Сухой и Арам Петросян). Но на стадионе сохранялась возможность говорить по рации с Кошко и ассистентами Алексеем Ширяевым и Андреем Образко.

Сухой и Петросян, в свою очередь, могли связаться только с сотрудником, находившимся на стадионе в Грозном около монитора и обеспечивающим работу аппаратуры. Можно предположить, что когда в штрафной площади «Ахмата» упал Игорь Лебеденко, Чистяков получил сигнал, что ему нужно отправиться к монитору и посмотреть повторы, по такой цепочке: Сухой (Москва) — сотрудник около монитора (Грозный) — Кошко (Грозный).

«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».

Похоже, неординарность ситуации повлияла на концентрацию судьи. Он не показал уже привычный жест о необходимости провести проверку и нарисовал руками монитор, когда подбегал к боковой линии. Затем ему пришлось надеть наушники, переданные сотрудником, и уже, видимо, только тогда он смог поговорить с Сухим.

«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».

После проверки Чистяков жестом отменил пенальти (при этом на экране появилась надпись, что, наоборот, «решение подтверждено, пенальти») и поднял одну руку вверх, показав, что назначает свободный удар.

«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».

Но затем, отменив предупреждение защитника «Ахмата» Марата Быстрова, который вел борьбу с Лебеденко, он почему-то решил возобновить игру не свободным ударом, а «спорным мячом». Во всяком случае так это смотрелось во время телетрансляции — судья бросил мяч вратарю Георгию Шелии.

«Ахмат» — «Торпедо».
«Ахмат» — «Торпедо».

Помимо технической проблемы следует отметить и судейскую. Часть наших экспертов считает, что арбитр ошибся, отменив 11-метровый. Другая часть, к ним отношу и себя, поддерживает Чистякова. При этом среди первых нет согласия по поводу дисциплинарной санкции: какую карточку следовало показать Быстрову при назначении пенальти — желтую или красную.

ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
Артем Чистяков
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 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
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 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
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