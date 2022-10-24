«Ахмат» — «Торпедо»: у судьи не было связи с ВОР. У гостей сВОРовали пенальти?
В первом тайме матча 14-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Торпедо» (1:0) произошла необычная ситуация, связанная со взаимодействием судейской бригады в Грозном с видеоассистентами в Москве.
Еще на 12-й минуте игры появились предположения, что у арбитра Артема Чистякова возникли технические проблемы. Об этом он сравнительно долго беседовал с резервным Юнусом Кошко. По всей видимости, они договорились о том, как действовать, когда произойдет вмешательство видеоарбитров.
Судя по всему, у Чистякова полностью отсутствовала связь с ВОР (video operation room, комнатой, где в Москве находились Алексей Сухой и Арам Петросян). Но на стадионе сохранялась возможность говорить по рации с Кошко и ассистентами Алексеем Ширяевым и Андреем Образко.
Сухой и Петросян, в свою очередь, могли связаться только с сотрудником, находившимся на стадионе в Грозном около монитора и обеспечивающим работу аппаратуры. Можно предположить, что когда в штрафной площади «Ахмата» упал Игорь Лебеденко, Чистяков получил сигнал, что ему нужно отправиться к монитору и посмотреть повторы, по такой цепочке: Сухой (Москва) — сотрудник около монитора (Грозный) — Кошко (Грозный).
Похоже, неординарность ситуации повлияла на концентрацию судьи. Он не показал уже привычный жест о необходимости провести проверку и нарисовал руками монитор, когда подбегал к боковой линии. Затем ему пришлось надеть наушники, переданные сотрудником, и уже, видимо, только тогда он смог поговорить с Сухим.
После проверки Чистяков жестом отменил пенальти (при этом на экране появилась надпись, что, наоборот, «решение подтверждено, пенальти») и поднял одну руку вверх, показав, что назначает свободный удар.
Но затем, отменив предупреждение защитника «Ахмата» Марата Быстрова, который вел борьбу с Лебеденко, он почему-то решил возобновить игру не свободным ударом, а «спорным мячом». Во всяком случае так это смотрелось во время телетрансляции — судья бросил мяч вратарю Георгию Шелии.
Помимо технической проблемы следует отметить и судейскую. Часть наших экспертов считает, что арбитр ошибся, отменив 11-метровый. Другая часть, к ним отношу и себя, поддерживает Чистякова. При этом среди первых нет согласия по поводу дисциплинарной санкции: какую карточку следовало показать Быстрову при назначении пенальти — желтую или красную.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|10
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2