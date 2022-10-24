Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:36

Ринат Билялетдинов: «Чего добился Галактионов? Лучший вариант для «Локо» — Осинькин или Евсеев»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал возможное назначение в «Локомотив» Михаила Галактионова.

— Михаил Галактионов — именно тот тренер, который и нужен сегодня «Локомотиву»?

— Не уверен. Просто кто-то активно лоббирует его кандидатуру. Я в назначении Галактионова не вижу логики. Понимаю, если бы пригласили Игоря Осинькина, который доказал, что умеет работать с молодыми футболистами. «Крылья» при нем — команда яркая, узнаваемая. В прошлом сезоне играла так, что Сергеева сразу позвали в «Зенит», Зиньковского — в «Спартак», Сарвели — в «Сочи»... Или Вадим Евсеев. Свой, уже набрался тренерского опыта, с ходу вывел «Шинник» в ФНЛ, где ярославцы смотрятся достойно. А чего добился Галактионов?

— Вытащил молодежную сборную на чемпионат Европы.

— Да, я помню, как полтора года назад после победы в первом туре над Исландией все кричали: «Ура! У нас фантастическая сборная! Гениальный тренер!» А дальше мы наткнулись на Францию и Данию, уступили вчистую и не вышли из группы. В «Ахмате» Михаил не задержался. С «Нижним» прорыва тоже не случилось — ни по количеству очков, ни по качеству игры... На мой взгляд, лучший вариант для «Локомотива», раз уж в клубе решили сменить немецкий вектор, — Осинькин либо Евсеев. А Галактионов — это лотерея. Да, можно угадать — как «Спартак» с Абаскалем. Но можно и провалиться.

Игорь Осинькин и&nbsp;Вадим Евсеев. «В приглашении Галактионова не вижу логики. Лучший вариант для «Локо» — Осинькин или Евсеев». Интервью Рината Билялетдинова

Вадим Евсеев
Ринат Билялетдинов
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
Михаил Галактионов
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роднина раскритиковала Загитову: «Оправдывает себя, что из маленького города»
Панарин — главная звезда старта сезона в НХЛ. Теперь «Рейнджерс» идут за кубком
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: «Локомотив», перемены: кто будет новым тренером?
Ринат Билялетдинов: «Сейчас «Локо» — как расстроенная гитара»
«В приглашении Галактионова не вижу логики. Лучший вариант для «Локо» — Осинькин или Евсеев». Интервью Рината Билялетдинова
Шикунов объяснил, почему «Локомотив» может назначить главным тренером Галактионова
Булыкин: «Пиняеву будет важна зарплата в «Локомотиве»
Осинькин — об интересе «Локомотива» к Пиняеву: «Как тренер хотел бы, чтобы Сергей играл в «Крыльях» как можно дольше»
В «Крыльях Советов» высказались о возможном переходе Пиняева в «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ринат Билялетдинов: «Сейчас «Локо» — как расстроенная гитара»

Полузащитник «Химок» Магомедов считает, что разгромная победа «Спартака» была не по игре
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости