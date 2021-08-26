Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение красно-белых от «Сочи» в рамках 6-го тура Тинькофф РПЛ (1:2).

«Думаю, что «Спартак» стартовал так плохо из-за травм важных игроков и нехватки времени на адаптацию у главного тренера к российскому футболу. Все еще продолжаю говорить: «Будьте терпеливыми и дайте поработать Витории», — сказал Рианчо «СЭ».

Рианчо также прокомментировал оскорбительные кричалки фанатов «Спартака» в адрес Леонида Федуна.

«Фанаты, конечно, давят на президента, потому что хотят поскорее увидеть положительные результаты. Но эти результаты приходят с хорошими игроками, которые в «Спартаке», повторяюсь, получили травмы. Не только смена тренера дает нужный результат!», — добавил Рианчо.

Москвичи потерпели третье поражение в сезоне. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.