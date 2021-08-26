Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Рианчо — о поражении «Спартака»: «Повторюсь, дайте Витории поработать»

21:06
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение красно-белых от «Сочи» в рамках 6-го тура Тинькофф РПЛ (1:2).

«Думаю, что «Спартак» стартовал так плохо из-за травм важных игроков и нехватки времени на адаптацию у главного тренера к российскому футболу. Все еще продолжаю говорить: «Будьте терпеливыми и дайте поработать Витории», — сказал Рианчо «СЭ».

Рианчо также прокомментировал оскорбительные кричалки фанатов «Спартака» в адрес Леонида Федуна.

«Фанаты, конечно, давят на президента, потому что хотят поскорее увидеть положительные результаты. Но эти результаты приходят с хорошими игроками, которые в «Спартаке», повторяюсь, получили травмы. Не только смена тренера дает нужный результат!», — добавил Рианчо.

Москвичи потерпели третье поражение в сезоне. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

Спартак — Сочи

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Звенигородская все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Жителю Твери грозит 18 лет за самооборону и защиту жены и ребенка
Видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
В Госдуме ответили на просьбу Киева продлить транзит российского газа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр