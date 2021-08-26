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Федотов: «Когда готовились, никаких скидок не делали, не предполагали, что «Спартак» плох»

21:05
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о результате матча 6-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1).

— Это самый слабый «Спартак», который вы видели?

— Не хочется давать оценок... Руководство «Спартака» пусть решает.

— Когда готовились к матчу, секретов не было?

— Не совсем. В команде есть высококлассные футболисты. От каждого можно ждать опасности. Не мне судить, но командных действий, взаимодействий им не хватает сейчас, возможно.

— Когда на установке разбирали, кого отмечали в «Спартаке»?

— Бакаев опасен, Ларссон и Понсе могут создать момент из ничего. Когда готовились, никаких скидок не делали, не предполагали, что «Спартак» плох. Мы живем в информационном мире, видим и слышим, что влияет на атмосферу в их команде. У нас есть свои вопросы и проблемы.

— Удивила ли тактика Руя Витории с тремя центральными защитниками?

— Они в конце матча с «Уралом» перешли на трех центральных защитников. И мы готовились на такую тактику. Если бы было что-то иное, выглядело бы как шараханье из стороны в сторону.

«Сочи» набрал 12 очков и делит первое место с «Динамо», которое имеет матч в запасе.

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Артем Калинин все материалы автора

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