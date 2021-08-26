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«Ахмат» — «Арсенал»: хозяева открыли счет, гол Конате закончился скандалом

21:07

«Ахмат» открыл счет в матче шестого тура Тинькоффф РПЛ против тульского «Арсенала».

На 33-й минуте отличился Мохамед Конате. Счет матча — 1:0.

Гол был забит при скандальных обстоятельствах. Радакович выбивал мяч в аут, чтобы партнеру оказали помощь. Но Бериша не дал выйти мячу и продолжил атаку. После этого между игроками произошла стычка.

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Евгений Петров все материалы автора

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