РИА Новости: Захарян не считает «Страсбур» хорошим клубом для развития карьеры

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не рассматривает переход в «Страсбур», сообщает РИА «Новости».

По данным источника, 20-летний футболист считает, что французский клуб не является хорошим местом до развития карьеры, а трансфер из него в «Челси» нереалистичен ввиду ситуации в мире. «Динамо» рассчитывает оставить за собой процент от дальнейшей перепродажи Захаряна. Спрос на полузащитника в Европе высокий.

3 августа стало известно, что ПСВ больше не рассматривает вариант с Захаряна.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Страсбур» предложил за игрока 10 миллионов евро, но «Динамо» не приняло эти условия, поскольку хочет получить 15 миллионов.

В текущем сезоне Захарян отметился одним голом и одной результативной передачей в трех матчах за бело-голубых.