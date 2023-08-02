«Страсбур» предлагает за Захаряна 10 миллионов евро, «Динамо» хочет 15

«Страсбур» предлагает за Захаряна 10 миллионов евро

По информации «СЭ», «Страсбур» предложил «Динамо» за полузащитника Арсена Захаряна 10 миллионов евро плюс бонусы.

На данным момент условия французского клуба не приняты, поскольку «Динамо» рассчитывает выручить за 20-летнего россиянина 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Страсбур» ведет переговоры о покупке Захаряна. Полузащитник может перейти в «Челси» в 2024 году, если примет предложение — оба клуба принадлежат американскому консорциуму BlueCo.

В текущем сезоне Захарян отметился одним голом и одной результативной передачей в трех матчах за бело-голубых.