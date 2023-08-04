Червиченко рассказал, как хотел пригласить Ярцева в «Спартак» на пост спортивного директора
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» слова бывшего главного тренера красно-белых Андрея Чернышова о том, что на его место хотели пригласить Георгия Ярцева.
Ранее Чернышов об этом рассказал в интервью «СЭ».
«Не совсем так. Я хотел, чтобы Ярцев был спортивным директором. Чтобы он стоял вместе с Дасаевым над Чернышовым. Но Ярцев сказал, что хочет только с Дасаевым руководить командой. У нас было немножко другое мнение. Мы хотели, чтобы Ярцев руководил молодыми тренерами. Но он тогда отказался. Нам тогда казалось, что молодой, перспективный тренер, который еще и показывает результаты в сборной — это неплохая история. Но ошиблись. Слава богу, что быстро исправились», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
Андрей Чернышов возглавил «Спартак» в 2003 году и проработал там меньше трех месяцев. под его руководством команда провела 10 матчей: 5 выиграла и 5 проиграла.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0