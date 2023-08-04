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Сегодня, 15:33

Источник: судья Иванов забыл включить микрофон в моменте с удалением Гайича в игре «Ахмат» — ЦСКА

Руслан Минаев
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Судья Сергей Иванов
Сергей Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Арбитр Владислав Безбородов, который работал на матче «Ахмат» — ЦСКА (2:3) во 2-м туре РПЛ, ошибся с предупреждением защитнику армейцев Милану Гайичу из-за ВАР Сергея Иванова, утверждает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Иванов объяснял Безбородову, что нарушение защитника Гайича требует красной карточки, а не предупреждения. Обращение состоялось до пробития пенальти, но микрофон в это время был не включен. Отмечается, что Иванов забыл это сделать. После нереализованного пенальти Иванов догадался, что Безбородов его не услышал и включил микрофон.

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После того как момент уже бы заигран, ВАР все же озвучил главному арбитру информацию об удалении Гайича. Таким образом, он нарушил протокол ВАР и побудил сделать это Безбородова.

После игры ЭСК РФС признала, что Безбородов ошибочно удалил защитника ЦСКА Милана Гайича и заставил перебить пенальти в ворота ЦСКА.

Источник: https://t.me/karpinside/28836
Милан Гайич
Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
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1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
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