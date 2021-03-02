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РФС уволит монтажера, который переместил мяч на фото с игрой рукой Мозеса

14:38
20 февраля. Москва. «Динамо» — «Спартак» — 2:0. Виктор Мозес играет рукой в своей штрафной. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
20 февраля. Москва. «Динамо» — «Спартак» — 2:0. Виктор Мозес играет рукой в своей штрафной. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», Российский футбольный союз (РФС) уволит монтажера, который заменил мяч на фото защитника «Спартака» Виктора Мозеса.

Во время встречи «Спартак» — «Рубин» (0:2) арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота красно-белых за игру рукой Мозеса в штрафной площади.

Экспертно судейская комиссия после игры постановила, что судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака» на 12-й минуте матча.

После этого пользователи интернета обратили внимание, что скриншот на сайте РФС, с помощью которого Экспертно-судейская комиссия объяснила правильную трактовку в пользу решения арбитра, выглядит несколько странно.

На фото видно, что мяч был сдвинут с помощью фотошопа. На снимке видны остатки мяча в изначальном положении.

РФС ранее уже объяснил, как появилась картинка к решению ЭСК по Мозесу

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