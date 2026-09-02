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The Athletic: форвард Тампы Никита Кучеров стал вторым в рейтинге лучших игроков перед стартом сезона НХЛ

Кучеров занял второе место в рейтинге лучших игроков перед стартом сезона НХЛ по версии The Athletic

Руслан Минаев
Никита Кучеров.
Фото Getty Images

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров занял второе место в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии The Athletic перед стартом сезона-2026/27.

На первом месте расположился канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Тройку замкнул нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов расположился на 14-й строчке. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал 23-м, голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин — 32-м, а вратарь Андрей Василевский из «Тампы» — 34-м. Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин занял 49-е место.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2026/27 стартует в ночь на 30 сентября по московскому времени. В первом матче обладатель Кубка Стэнли-2026 «Каролина» примет «Флориду».

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Андрей Василевский (хоккей)
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
Кирилл Капризов
Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
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7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
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8 Эдмонтон 0 0 0 0
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30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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