Кучеров занял второе место в рейтинге лучших игроков перед стартом сезона НХЛ по версии The Athletic

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров занял второе место в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии The Athletic перед стартом сезона-2026/27.

На первом месте расположился канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Тройку замкнул нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов расположился на 14-й строчке. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал 23-м, голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин — 32-м, а вратарь Андрей Василевский из «Тампы» — 34-м. Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин занял 49-е место.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2026/27 стартует в ночь на 30 сентября по московскому времени. В первом матче обладатель Кубка Стэнли-2026 «Каролина» примет «Флориду».