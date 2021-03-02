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РФС объяснил, как появилась картинка к решению ЭСК по Мозесу

13:00
Игра рукой Мозеса в матче с «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Игра рукой Мозеса в матче с «Динамо». Фото "СЭ"
Игра рукой Мозеса в матче с «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба РФС 2 марта дала комментарий «СЭ» по поводу эпизода в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (0:2), в котором арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота красно-белых за игру рукой защитника Виктора Мозеса в штрафной площади.

Пользователи интернета обратили внимание, что скриншот, с помощью которого Экспертно-судейская комиссия объяснила правильную трактовку в пользу решения арбитра, выглядит несколько странно.

Как сообщили в РФС, видео для Youtube-канала служба коммуникаций готовит самостоятельно уже после того, как Экспертно-судейская комиссия выносит вердикт, в просветительских целях, чтобы наглядно показать зрителю, почему эксперты приняли то или иное решение.

«В скриншоте, который используется для наглядного показа момента с касанием мяча и плеча, демонстрируется часть снимка, сделанного в тот же момент времени фотографом «Спорт-Экспресса», так как из-за динамики момента на стоп-кадре футболист и мяч находятся в расфокусе, в отличие от фотографии. Кроме того, она имеет большее разрешение, относительно камеры видеотрансляции. Снимок использовался для наглядности попадания мяча в руку, так как на ней четко видна черная линия на форме футболиста с которой соприкасается мяч», — сообщили в пресс-службе РФС.

Как отметили в организации, экспертно-судейская комиссия при разборе момента изучает только исходные файлы: записи трансляции, записи VAR с переговорами, фотографии.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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