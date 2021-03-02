Экс-звезда «Дома-2», телеведущая Виктория Боня в интервью «СЭ» дала высокую оценку Зареме Салиховой. Зарема — супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна. В сентябре прошлого года она впервые рассказала о своем влиянии на «Спартак».

— А как вы относитесь к руководству женщин в футболе. У владельца «Спартака» Леонида Федуна есть супруга, которая принимает многие решения в клубе.

- Я бы хотела сказать всем болельщикам «Спартака», чтобы они на этот счет вообще не переживали. Зарема — мощная личность, и ее муж тоже. Они делают все сообща, чтобы клуб только выигрывал.

Опять вот эти ограничения. Может, у нас женщина будет президентом, не Собчак, конечно. Но вдруг. Нам надо развиваться.

— Вы общаетесь с Заремой?

- Я общаюсь с ее дочкой, а с самой Заремой — нет.

— То есть мужчинам нужно уйти от стереотипа, что женщина не может рулить футбольным клубом.

- Женщина может рулить и может это делать лучше, чем мужчина, видя чуть-чуть больше. Например, мужчина едет за рулем. Он видит только прямо, женщина же видит слева, справа и прямо. У женщин работают сразу два полушария, они сразу могут быть задействованы. У мужчины — либо только правое полушарие, либо левое. И это особенность мужчины, это делает его таким, какой он есть. Это не хорошо и не плохо, это просто данность. Женщины видят больше, поэтому позвольте Зареме делать свое дело. Если это будет как-то вредить клубу, то никто не позволит этого сделать.

(Владислав Флегонтов)