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Видео с промахом Василия Березуцкого собрало больше 3 миллионов просмотров в TikTok

16:01
Василий Березуцкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Василий Березуцкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший защитник ЦСКА, а ныне тренер команды Василий Березуцкий стал звездой TikTok, собрав 3 миллиона просмотров на видео со своим участием.

Этот показатель значительно превышает показатели других видео ЦСКА в известной социальной сети.

В ролике защитник армейцев Хердур Магнуссон попытался забить ударом с лета из-за линии в ворота в районе углового. У него это получилось максимально эффектно — мяч угодил в штангу.

Тогда к мячу подошел Березуцкий и сказал: «Вот, Мага. Смотри, учись». Однако после его удара мяч улетел в центр поля, что вызвало смех у команды.

@pfc_cska

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