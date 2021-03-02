Видео с промахом Василия Березуцкого собрало больше 3 миллионов просмотров в TikTok

Бывший защитник ЦСКА, а ныне тренер команды Василий Березуцкий стал звездой TikTok, собрав 3 миллиона просмотров на видео со своим участием.

Этот показатель значительно превышает показатели других видео ЦСКА в известной социальной сети.

В ролике защитник армейцев Хердур Магнуссон попытался забить ударом с лета из-за линии в ворота в районе углового. У него это получилось максимально эффектно — мяч угодил в штангу.

Тогда к мячу подошел Березуцкий и сказал: «Вот, Мага. Смотри, учись». Однако после его удара мяч улетел в центр поля, что вызвало смех у команды.