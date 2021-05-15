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РФС утвердил порядок проведения стыковых матчей РПЛ — ФНЛ: «Оренбург» и «Алания» — вне премьер-лиги?

14:45
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В пятницу, 14 мая, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение о порядке проведения стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ. Сообщение о нем опубликовано на сайте РФС в субботу, 15 мая.

В стыковых матчах должны были встретиться 13-я и 14-я команды турнира РПЛ с 4-й и 3-й командами ФНЛ. Даты игр — 19 и 23 мая.

При этом в регламенте говорится: если первая или вторая команда ФНЛ не получила лицензию для выступления в РПЛ (категория РФС I), то ее путевка передается третьей или четвертой команде первенства, а одна пара стыковых матчей отменяется.

Вдобавок, если третья или четвертая команда ФНЛ не получила лицензии РФС I, то стыковые матчи с РПЛ могут не проводиться вовсе.

Ранее лицензии РФС I не получили «Оренбург» (вторая команда ФНЛ) и «Алания» (четвертая команда лиги перед последним туром ФНЛ). Их допуск в РПЛ мог быть возможен только в виде исключения, которое, видимо, получено не будет.

Таким образом, вместе с «Крыльями Советов» (победитель ФНЛ) напрямую в РПЛ выйдет «Нижний Новгород» (третья команда ФНЛ). Судьба стыковых матчей станет ясна после завершения тура, в котором «Алания» играет в гостях со «СКА-Хабаровск» (начало — 13.00).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213658

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