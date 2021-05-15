В пятницу, 14 мая, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение о порядке проведения стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ. Сообщение о нем опубликовано на сайте РФС в субботу, 15 мая.

В стыковых матчах должны были встретиться 13-я и 14-я команды турнира РПЛ с 4-й и 3-й командами ФНЛ. Даты игр — 19 и 23 мая.

При этом в регламенте говорится: если первая или вторая команда ФНЛ не получила лицензию для выступления в РПЛ (категория РФС I), то ее путевка передается третьей или четвертой команде первенства, а одна пара стыковых матчей отменяется.

Вдобавок, если третья или четвертая команда ФНЛ не получила лицензии РФС I, то стыковые матчи с РПЛ могут не проводиться вовсе.

Ранее лицензии РФС I не получили «Оренбург» (вторая команда ФНЛ) и «Алания» (четвертая команда лиги перед последним туром ФНЛ). Их допуск в РПЛ мог быть возможен только в виде исключения, которое, видимо, получено не будет.

Таким образом, вместе с «Крыльями Советов» (победитель ФНЛ) напрямую в РПЛ выйдет «Нижний Новгород» (третья команда ФНЛ). Судьба стыковых матчей станет ясна после завершения тура, в котором «Алания» играет в гостях со «СКА-Хабаровск» (начало — 13.00).