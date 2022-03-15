«Еще не родился тот судья, которым Слуцкий будет доволен». Вилков жестко отвечает тренеру «Рубина»
В заключительном матче тура «Рубин» дома уступил «Ростову» (1:2). После финального свистка Леонид Слуцкий обрушился на арбитра Виталия Мешкова. «СЭ» связался с экс-судьей Михаилом Вилковым, который во время карьеры также конфликтовал со Слуцким (после отстранения Вилкова тренер заявил, что «аплодирует стоя с криками «браво» и «бис»), и попросил его оценить новые высказывания Леонида Викторовича в адрес рефери.
— Слуцкий снова раскритиковал работу арбитров. Ваша реакция?
— Я не видел и не слышал, кто бы ругался на судей больше, чем Слуцкий. Истина проста: к арбитрам надо относиться уважительно. И искать проблему в себе.
— Слуцкий заявил, что не боится последствий и в случае дисквалификации поедет работать с детьми в Волгоград.
— Это будет не худший поворот для Слуцкого. На мой взгляд, тренер находится в агонии. В команде не все так просто: очков мало, лидеры уходят, лишь руководитель клуба поддерживает именитого тренера.
Я общаюсь с родителями юных футболистов. И скажу так: волгоградские родители готовы носить на руках хозяина школы! Все поездки и турниры он оплачивает сам, поэтому хочется, чтобы его энтузиазм не заканчивался и получил поддержку от руководителей Волгоградской области.
— Но эмоции Слуцкого можно понять? Он в чем-то прав?
— Эмоции надо оставлять при себе, у многих тренеров кипит голова сразу после игры. Но через несколько минут они остывают и претензии уходят на второй план.
Попросите Слуцкого, Галицкого и Федуна, чтобы они своих воспитанников, которые не проходят в профессиональный футбол как игроки, отправляли в академию РФС в качестве арбитров. Они получат судейское образование и смогут работать в РПЛ. Тогда у Слуцкого язык не повернется на волгоградского мальчика орать матом на всю страну — мол, он обидел татарский футбол.
— Есть ли глобальный смысл в таких заявлениях? Или Слуцкий делает только хуже себе?
— Он пытается свалить на судей собственные неудачи. Проще говоря, перекладывает проблему с больной головы на здоровую.
Когда у руля судейского корпуса был Ашот Рафаилович Хачатурянц, Леонид Викторович гордо произносил, что босс молодец! Прошло несколько месяцев, а босс уже в ранге руководителя лиги теперь не молодец? Вообще не вижу смысла на месте Слуцкого так себя вести. Ему все неугодны: Вилков, Иванов, Мешков. Еще не родился тот судья, которым будет доволен Слуцкий.
— Слуцкий назвал Мешкова «пародией на судью, который губит наш футбол».
— У нас нормальный футбол. А губят его люди, которые про него плохо говорят. Виталий Петрович [Мешков] - уважаемый человек в области футбола и не только. Плохого слова, кроме Слуцкого, про него сказать никто не сможет. Просто тренер уже долгое время не может найти свою команду после чемпионского ЦСКА, в котором работали профи и играли футболисты экстра-класса. Они помогали ему достигнуть высоких результатов.
— Считаете, Леонид Викторович выгорел?
— Считаю, что на поведение Слуцкого стоит обратить внимание ответственным органам в РФС, потому что в интервью на телевидении звучит одно «пи-пи-пи», а это смотрят дети. Такое точно не красит российский футбол. На ТВ появляются трансляции женского чемпионата, мини-футбола, юношеской футбольной лиги. Поведение Слуцкого — плохой пример для быстро развивающихся направлений.
— Что можете ответить Слуцкому на вчерашнее заявление?
— Не знаю, есть ли женское отделение в школе Слуцкого, но рекомендовал бы ему развивать это направление. Многие с удовольствием посоревновались бы с его командами в каком-нибудь чемпионате.
Еще одно пожелание ко всем: на днях в Нижегородской области завершилось супермасштабное соревнование «Оргхим. Первенство России по мини-футболу» среди юношей и девушек, в котором приняли участие 112 команд. Все матчи транслировались онлайн, а финалы показали на ТВ.
Надо об этом писать нашим корреспондентам, привлекать молодежь к спорту! Несколько тысяч детей получили удовольствие от соревнований, а пресса муссирует, что сказал тренер средненькой команды РПЛ. Напишите о мальчиках из Хакассии, которые стали чемпионами России, о девочках Нижегородской области, которые во всех четырех возрастных категориях стали призерами. Кстати, девочкам с Камчатки — респект, что они просто доехали и поиграли в мини-футбол. Да и в целом надо больше и чаще писать про детские и женские соревнования. Всем добра!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7