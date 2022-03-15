«Еще не родился тот судья, которым Слуцкий будет доволен». Вилков жестко отвечает тренеру «Рубина»

Экс-арбитр отреагировал на скандальное интервью в Казани.

В заключительном матче тура «Рубин» дома уступил «Ростову» (1:2). После финального свистка Леонид Слуцкий обрушился на арбитра Виталия Мешкова. «СЭ» связался с экс-судьей Михаилом Вилковым, который во время карьеры также конфликтовал со Слуцким (после отстранения Вилкова тренер заявил, что «аплодирует стоя с криками «браво» и «бис»), и попросил его оценить новые высказывания Леонида Викторовича в адрес рефери.

— Слуцкий снова раскритиковал работу арбитров. Ваша реакция?

— Я не видел и не слышал, кто бы ругался на судей больше, чем Слуцкий. Истина проста: к арбитрам надо относиться уважительно. И искать проблему в себе.

— Слуцкий заявил, что не боится последствий и в случае дисквалификации поедет работать с детьми в Волгоград.

— Это будет не худший поворот для Слуцкого. На мой взгляд, тренер находится в агонии. В команде не все так просто: очков мало, лидеры уходят, лишь руководитель клуба поддерживает именитого тренера.

Я общаюсь с родителями юных футболистов. И скажу так: волгоградские родители готовы носить на руках хозяина школы! Все поездки и турниры он оплачивает сам, поэтому хочется, чтобы его энтузиазм не заканчивался и получил поддержку от руководителей Волгоградской области.

— Но эмоции Слуцкого можно понять? Он в чем-то прав?

— Эмоции надо оставлять при себе, у многих тренеров кипит голова сразу после игры. Но через несколько минут они остывают и претензии уходят на второй план.

Попросите Слуцкого, Галицкого и Федуна, чтобы они своих воспитанников, которые не проходят в профессиональный футбол как игроки, отправляли в академию РФС в качестве арбитров. Они получат судейское образование и смогут работать в РПЛ. Тогда у Слуцкого язык не повернется на волгоградского мальчика орать матом на всю страну — мол, он обидел татарский футбол.

— Есть ли глобальный смысл в таких заявлениях? Или Слуцкий делает только хуже себе?

— Он пытается свалить на судей собственные неудачи. Проще говоря, перекладывает проблему с больной головы на здоровую.

Когда у руля судейского корпуса был Ашот Рафаилович Хачатурянц, Леонид Викторович гордо произносил, что босс молодец! Прошло несколько месяцев, а босс уже в ранге руководителя лиги теперь не молодец? Вообще не вижу смысла на месте Слуцкого так себя вести. Ему все неугодны: Вилков, Иванов, Мешков. Еще не родился тот судья, которым будет доволен Слуцкий.

— Слуцкий назвал Мешкова «пародией на судью, который губит наш футбол».

— У нас нормальный футбол. А губят его люди, которые про него плохо говорят. Виталий Петрович [Мешков] - уважаемый человек в области футбола и не только. Плохого слова, кроме Слуцкого, про него сказать никто не сможет. Просто тренер уже долгое время не может найти свою команду после чемпионского ЦСКА, в котором работали профи и играли футболисты экстра-класса. Они помогали ему достигнуть высоких результатов.

— Считаете, Леонид Викторович выгорел?

— Считаю, что на поведение Слуцкого стоит обратить внимание ответственным органам в РФС, потому что в интервью на телевидении звучит одно «пи-пи-пи», а это смотрят дети. Такое точно не красит российский футбол. На ТВ появляются трансляции женского чемпионата, мини-футбола, юношеской футбольной лиги. Поведение Слуцкого — плохой пример для быстро развивающихся направлений.

— Что можете ответить Слуцкому на вчерашнее заявление?

— Не знаю, есть ли женское отделение в школе Слуцкого, но рекомендовал бы ему развивать это направление. Многие с удовольствием посоревновались бы с его командами в каком-нибудь чемпионате.

Еще одно пожелание ко всем: на днях в Нижегородской области завершилось супермасштабное соревнование «Оргхим. Первенство России по мини-футболу» среди юношей и девушек, в котором приняли участие 112 команд. Все матчи транслировались онлайн, а финалы показали на ТВ.