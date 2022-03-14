После поражения от «Ростова» (1:2) главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий жестко высказался о судействе Виталия Мешкова.

В прошлом году Леонид Слуцкий рассказывал, что судья Виталий Мешков отказался пожать ему руку после игры. В понедельник в матче с «Ростовом» (1:2) на 19-й минуте красную карточку получил форвард казанцев Виталий Лисакович, но Слуцкий обратил внимание на другие эпизоды с незафиксированными Мешковым фолами со стороны игроков «Ростова».

Ниже — спич Леонида Слуцкого на пресс-конференции после игры.

— А что комментировать? Хочется всегда комментировать футбол, работать в футболе и чтобы это реально был футбол, а не бенефис арбитра, который устроил Мешков. Понимаю, что у них уехали все руководители, всё вернулось назад и то, что выстраивалось, все рухнуло. Полная безнаказанность. Мешков — герой матча. Люди в такую морозную погоду пришли посмотреть игру и видели шикарный бенефис рефери. Он творил то, что хотел.

Кто его назначал? Это фантастика. Все прекрасно знают, что он не жмет руку никогда, у него высокомерие и эго выше Эвереста, двадцать туров его не было и все было нормально. Тут его все равно назначили на нашу игру, да еще в такой ситуации, когда мы пытаемся сохранить футбол, команды, пытаемся доставить удовольствие зрителям.

Мы проявили характер, пытались изменить ситуацию. У меня нет претензий к ребятам, мы вдесятером старались бороться. Очень сложно, когда в эпизодах с чистыми отборами он свистит. На Кварацхелии фолит Сильянов, который мог получить вторую желтую, но Мешков дает играть и потом не возвращается к этому моменту. Просто фантастика!

Ребята большие молодцы. Боролись до конца. Даже в концовке у нас отняли два угловых удара и еще показали Кварацхелии желтую карточку. Конечно, у нас люди будут уезжать из чемпионата, когда творится такой беспредел. Сегодня прямо лютый беспредел, и он просто плюнул всем людям в лицо.

Я ему сказал в перерыве: «Слушай, ты меня не любишь, но ты суди нормально! При чем тут личные отношения?» Но это бесполезно. Система работает десятилетиями и ее удалось сломать, но сейчас снова развернули ситуацию: в каждом туре судейский скандал! И все вернулось на круги своя.

Такие сложные моменты в работе, надо сохранить команду, легионеры уезжают. И тут на сцену выходит судья: «Я вашу работу пущу под откос».

Сейчас опять будут говорить, что Слуцкий ноет. Но я не ною! Просто констатирую безобразный нижайший уровень Мешкова. Я уже говорил об этом и говорил, что не надо назначать на наши матчи Мешкова и Иванова. Есть вопросы к квалификации игроков, тренеров, моей собственной. Но когда судят в одну сторону, то это уже предвзятость и убийство. И так выжимаешь из себя все и из команды, а потом судья выходит и просто издевается. Если мы ради судей существуем, то давайте весь чемпионат будет ради них, хорошо.

Не боюсь ли реакции на свои слова? Да пусть будет реакция от РФС! Они должны не допускать, что трибуны скандируют нецензурные слова в адрес судьи. И все знают, что у нас непростые отношения с Мешковым. Зачем его назначать на нашу игру и провоцировать то, что случилось?

Если меня дисквалифицируют за мои слова, то уеду в Волгоград заниматься академией и приносить пользу там. Там чистый футбол и дети, приятная работа. Там не выйдет человек в черной форме и не сделает черное дело. Все открыто и прозрачно.

Почему я должен молчать, когда мой труд и труд огромного количества людей растаптывается одним человеком? Он даже не представляет, что с нами происходило в последние дни, в каких условиях мы готовились. Почему мне молчать? Я в том возрасте, что не собираюсь молчать на эти темы. Какое решение примут, такое примут.