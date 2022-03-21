«Уфа» предлагает клубам РПЛ платить молодым игрокам до 10 миллионов рублей в год

«Уфа» предлагает ввести в РПЛ потолок зарплат для молодых футболистов, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, руководство уфимской команды предложило клубам ввести ограничение зарплат только для молодых футболистов до 21 года. Сейчас многие игроки в клубах РПЛ зарабатывают до 5 миллионов рублей в месяц.

Уфимский клуб предлагает создать потолок, по которому молодежь будет получать не более 10 миллионов рублей в год.

Ближайшее общее собрание клубов РПЛ пройдет 22 марта в очном формате в Москве.