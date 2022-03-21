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Сегодня, 10:07

«Уфа» предлагает клубам РПЛ платить молодым игрокам до 10 миллионов рублей в год

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Уфа» предлагает ввести в РПЛ потолок зарплат для молодых футболистов, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, руководство уфимской команды предложило клубам ввести ограничение зарплат только для молодых футболистов до 21 года. Сейчас многие игроки в клубах РПЛ зарабатывают до 5 миллионов рублей в месяц.

Уфимский клуб предлагает создать потолок, по которому молодежь будет получать не более 10 миллионов рублей в год.

Ближайшее общее собрание клубов РПЛ пройдет 22 марта в очном формате в Москве.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ufa-predlagaet-vsem-klubam-platit-molody-m-igrokam-v-rpl-do-10-mln-rublej-v-god/
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 1 : 1
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 6 : 1
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
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20.03 20:00
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Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Спартак

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