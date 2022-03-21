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«Обидно, что упустили победу». Полузащитник «Ростова» о матче с «Динамо»

Щетинин назнал обидной ничью «Ростова» в матче с «Динамо»
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20-летний полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прокомментировал «СЭ» итог матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1), который прошел в воскресенье, 20 марта, в Москве.

«Мы хорошо подготовились к этому матчу. Разбирали игру соперника. У нас был свой план на игру, которого мы старались придерживаться с первых минут. В принципе многое получалось, первый тайм прошел в равной борьбе. Потом мы забили хороший гол. Конечно, очень обидно упускать победу на последних минутах. Выиграть в Москве у «Динамо» было бы особенно приятно. С другой стороны, одно очко на выезде тоже неплохой результат, но по тому, как все складывалось, могли рассчитывать и на большее», — сказал хавбек.

Щетинин перешел в ростовскую команду в июле 2021 года из «Зенита» на правах аренды до конца сезона. У «Ростова» есть право выкупа прав на футболиста. В его составе полузащитник провел четыре матча в чемпионате-2021/22, результативными действия не отметился, заработал два предупреждения.

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