РБК: «Открытие Арену» закроют из-за нарушения мер безопасности по коронавирусу

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» будет временно закрыт, сообщает РБК со ссылкой на близкий к мэрии Москвы источник.

По информации издания, на арене выявили нарушения, связанные с требованиями по безопасности в связи с предотвращением распространения коронавируса. Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отказался от комментариев.

Источник отмечает, что ходатайство в суд о закрытии стадиона подает Роспотребнадзор, который должен принять решение об ограничении работы арены на срок от 30 до 90 дней. Сообщается, что на «Открытие Арене» зафиксировали множественные нарушения, стадион могут закрыть на 90 дней.

Ранее «СЭ» сообщал, что РПЛ подготовила официальный запрос в «Спартак» с просьбой предоставить фактические данные посещаемости матча 10-го тура чемпионата с «Зенитом» в субботу, 3 октября: московский клуб подозревают в занижении посещаемости. Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после игр сообщил, что на стадионе присутствовало 17 150 человек при вместимости в 45 000 зрителей.

На данный момент заполняемость трибун на матчах РПЛ в Москве не должна превышать 50 процентов. Однако при этом необходимо учитывать дистанцию при рассадке болельщиков в 1,5 метра, то есть фактическая заполняемость — примерно 30 процентов.