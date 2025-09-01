Махачкалинское «Динамо» получило предложение от «Краснодара» по Пальцеву

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника Валентина Пальцева.

«По Пальцеву у нас есть предложения не от одного клуба. Предложений много. В том числе и от «Краснодара», — сказал Гаджиев «СЭ».

В этом сезоне 24-летний защитник провел 10 матчей в составе махачкалинского клуба, в которых забил 1 гол.