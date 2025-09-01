Председатель совета директоров «Зенита» Илюхина — о Зырянове: «У него огромная харизма, авторитет»

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина рассказала о задачах Константина Зырянова на посту председателя правления.

«Константин Георгиевич уже объявлял, какие цели и задачи стоят на новом посту. Давайте начнем с того, что Константин Георгиевич стал единоличным исполнительным органом футбольного клуба «Зенит». И теперь у него огромная ответственность по всем направлениям. Мы всегда формируем ментальность победителя. Победы — это то, к чему мы стремимся. Причем, по всем направлениям... у Константина Георгиевича огромный опыт, огромная харизма, авторитет. Он не боится ответственности», — сказала Илюхина.

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о назначении Зырянова в субботу, 30 августа. 47-летний россиянин сменит на посту председателя правления Александра Медведева.