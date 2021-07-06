Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком прошлого сезона
13:58
Болельщики ЦСКА признали вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева лучшим футболистом по итогам сезона-2020/21.
По итогам опроса, который проходил на официальном сайте армейцев, Акинфеев получил 29 процентов голосов. Второе место в голосовании занял нападающий Чидера Эджуке (23 процента), третьим стал полузащитник Константин Кучаев (15 процентов).
Игорь Акинфеев — лучший игрок #ЦСКА сезона-2020/21 https://t.co/fJEs6xBvGr pic.twitter.com/aAHzV0HWBO— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 6, 2021
В сезоне-2019/20 болельщики ЦСКА признавали лучшим игроком сезона полузащитника Николу Влашича.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igor-akinfeev-luchshiy-igrok-sezona202021/
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