Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком прошлого сезона

13:58
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Болельщики ЦСКА признали вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева лучшим футболистом по итогам сезона-2020/21.

По итогам опроса, который проходил на официальном сайте армейцев, Акинфеев получил 29 процентов голосов. Второе место в голосовании занял нападающий Чидера Эджуке (23 процента), третьим стал полузащитник Константин Кучаев (15 процентов).

В сезоне-2019/20 болельщики ЦСКА признавали лучшим игроком сезона полузащитника Николу Влашича.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igor-akinfeev-luchshiy-igrok-sezona202021/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Первый гол Романова в плей-офф помог «Монреалю» обыграть «Тампу» и одержать первую победу в финале Кубка Стэнли
Какое животное ваш парень по знаку зодиака
Стратегические ракетоносцы подняты по тревоге в четырех регионах РФ
В Америке здоровый школьник скончался после второй дозы вакцины Pfizer
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы