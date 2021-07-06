Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком прошлого сезона

Болельщики ЦСКА признали вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева лучшим футболистом по итогам сезона-2020/21.

По итогам опроса, который проходил на официальном сайте армейцев, Акинфеев получил 29 процентов голосов. Второе место в голосовании занял нападающий Чидера Эджуке (23 процента), третьим стал полузащитник Константин Кучаев (15 процентов).

В сезоне-2019/20 болельщики ЦСКА признавали лучшим игроком сезона полузащитника Николу Влашича.